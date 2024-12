In attesa di Monster Hunter Wilds, Daisy Ridley ci introduce nell'universo della serie Capcom con un video

Un mondo meraviglioso e pericoloso

Dopo una fase introduttiva più generica, il video prende poi in rassegna alcuni elementi più specifici e caratteristici del gioco, ovviamente con i mostri in prima linea.

"Vi diamo il benvenuto, cacciatori veterani e reclute, nel mondo di Monster Hunter!" Si legge nella descrizione ufficiale del video.

Daisy Ridley ci porta a scoprire il labile equilibrio tra umani e natura, approfondire i magnifici mostri che dimorano in questo mondo e farci un'idea del ruolo dei cacciatori e della Gilda dei cacciatori con la loro missione volta all'armonia della natura.

Emergono anche alcuni dettagli nuovi "sulle prossime spedizioni nelle Terre proibite, un luogo misterioso che esplorerete in Monster Hunter Wilds, in uscita il 28 febbraio 2025". In precedenza, il team di Monster Hunter Wilds aveva svelato quanto tempo impiega per creare un mostro, per dare un'idea dell'enorme lavoro dietro la serie, ma per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla nostra intervista in cui Capcom racconta l'evoluzione del gioco.