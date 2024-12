Il team di Borderlands 4 dice quando potremo vedere il gameplay e parla della modalità cooperativa

Durante i The Game Awards 2024 , tante compagnie videoludiche hanno sfruttato il palco di Geoff Keighley per mettere in mostra i propri videogiochi. Ovviamente i fan hanno i propri preferiti e, crediamo di non rischiare nel dirlo, molti giocatori non vedono l'ora di mettere le mani su Borderlands 4 . Il video di presentazione, però, non ha messo in mostra del vero e proprio gameplay .

Cosa è stato raccontato su Borderlands 4

Alla fine del post scritto da Graeme Timmins - Creative Director presso Gearbox Software - troviamo un semplice ma utilissimo commento: "Preparatevi quindi a radunare i vostri amici, a rifornirvi di bottino e a combattere contro l'autoritario Timekeeper in Borderlands 4. E assicuratevi di tenere d'occhio la nostra presentazione del gameplay all'inizio del 2025!"

Una maschera di un Psycho in Borderlands 4

Pare quindi che all'inizio del prossimo anno potremo vedere un po' di gameplay. Non è chiaro quando esattamente (e probabilmente anche Gearbox Software deve ancora decidere, in base a quando avrà una versione del gioco pronta da far vedere), ma probabilmente non andremo oltre marzo.

Il PS Blog ha anche svelato altri dettagli, inoltre, ad esempio che dopo gli eventi di Borderlands 3, Elpis è apparsa nell'orbita di Kairos, un mondo governato dal Timekeeper. Questo evento ha comprensibilmente provocato il caos, ma ha anche fatto sorgere una nuova fazione nemica, i Rippers, sotto la guida della regina Callius.

Nel mezzo di questo conflitto tra l'Ordine del Timekeeper e i Rippers, il giocatore finisce per schiantarsi sul pianeta. Gearbox promette di "evolvere" il gameplay in nuovi modi, che ci sarà "più bottino che mai", grandi battaglie con i boss e il ritorno di alcuni personaggi noti. È inoltre confermata la modalità cooperativa in split-screen locale per due giocatori e il gioco online per quattro giocatori.

Vi lasciamo infine al primo trailer di Borderlands 4 ai The Game Awards 2024.