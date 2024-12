Vi piacciono i Tales of di Bandai Namco? Il produttore ha una buona notizia per voi

La compagnia giapponese ha infatti indicato che il " Progetto Remastered " della serie Tales of continuerà dopo l'uscita di Tales of Graces f Remastered con una regolare serie di opere rimasterizzate, secondo il produttore della serie Yusuke Tomizawa.

Le remaster e i remake sono spesso molto discussi dai fan, che non sempre li considerano progetti degni, non tanto per la qualità dell'opera o della sua rimasterizzazione, quanto più per una questione di principio. Ciò nonostante, è chiaro che in molti (o semplicemente un numero sufficiente) le apprezzano e, sulla base di questo nuovo annuncio, anche Bandai Namco lo pensa.

Le parole del produttore Tomizawa

Parlando durante il Tales of Series 30th Anniversary Project Special Broadcast, Tomizawa ha detto che, pur non potendo rivelare piani di rilascio specifici dato che Tales of Graces f Remastered deve ancora essere pubblicato, Bandai Namco intende "fornire [titoli Tales of rimasterizzati] in modo abbastanza costante" e "intende continuare a farlo il più possibile". Ha anche detto che è stata creata una linea di sviluppo dedicata al "Remastered Project" e che il team ci sta lavorando seriamente.

Tales of è una serie di videogiochi di ruolo giapponese nata a fine anni novanta, che ha pubblicato in modo regolare di generazione in generazione vari capitoli. Il più recente nuovo capitolo è Tales of Arise.

Ricordiamo infine che Tales of Graces f Remastered uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC via Steam il 17 gennaio 2025. Tales of Graces è un gioco del 2009 per Wii, pubblicato con il nome Tales of Graces f in versione PS3 in Giappone nel 2010 e arrivato in occidente nel 2012.