GreedFall 2 The Dying World promette grandi miglioramenti sulla base dei vostri responsi, con un "ma"

Il team francese Spiders sta lavorando alla versione Accesso Anticipato di GreedFall 2 The Dying World . Il gioco, sulla base dei primi feedback, ha bisogno di un po' di rimaneggiamenti e ora il team spiega più nel dettaglio in che modo lavorerà sul gioco.

La spiegazione di Spiders

"Come anticipato nell'ultimo Community Update, abbiamo deciso di ritardare il rilascio dell'aggiornamento 0.2", spiega lo sviluppatore. "Questa decisione ci permette di concentrarci sull'implementazione di miglioramenti e correzioni significative basate sul vostro feedback. Questi includono il sistema di combattimento, che è importante sia per voi che per noi, l'interfaccia utente, la personalizzazione dei personaggi, l'ottimizzazione e molti altri aspetti."

"La maggior parte dei cambiamenti che vogliamo implementare avverrà gradualmente. Poiché richiedono un lavoro sostanziale, l'aggiornamento 0.2 sarà solo il primo passo verso questo obiettivo finale. Non vediamo l'ora di condividere con voi questi miglioramenti quando saranno pronti".

Spiders afferma inoltre che è in corso il recasting di Alvida, che sarà interpretata da un nuovo attore e le sue battute attuali saranno ovviamente sostituite.

"Durante lo sviluppo abbiamo incontrato un problema nella registrazione delle battute di Alvida", spiega Spiders. "Purtroppo, per ragioni fuori dal nostro controllo, la doppiatrice originale non poteva più registrare e avevamo bisogno di tempo per valutare e trovare una soluzione. Di recente abbiamo incontrato una nuova doppiatrice con cui ricominceremo a registrare le battute di Alvida. Ciò significa anche che dovremo registrare tutte le battute precedenti per garantire che la voce non cambi nel bel mezzo del gioco. Quindi, potete aspettarvi un cambio di voce per il prossimo aggiornamento e in seguito per Alvida".

Per quanto riguarda la data di arrivo dell'aggiornamento 0.2, Spiders afferma di non avere ancora una data di uscita certa da condividere. "Vorremmo poter fornire una data di uscita, ma preferiamo aspettare fino a quando non ne avremo la certezza", afferma lo sviluppatore. "Quello che possiamo promettere è che la nostra priorità rimane quella di consegnare un gioco che soddisfi le vostre aspettative e tenga conto dei vostri feedback".

Come detto, GreedFall 2: The Dying World ha rimandato il prossimo grande aggiornamento, ma c'è un lato positivo.