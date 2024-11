GreedFall 2: The Dying World rimanda il prossimo grande aggiornamento, ma c'è un lato positivo

GreedFall 2: The Dying World è il gioco di ruolo di Spiders, disponibile in accesso anticipato su PC. Come è tipico, il team lo sta aggiornando in modo regolare e per l'autunno era previsto un aggiornamento maggiore, con nuove missioni, aree e personaggi. Parliamo al passato perché il tutto è stato rimandato.

In una comunicazione ufficiale, il team ha affermato di volersi prendere il tempo necessario per migliorare i contenuti in arrivo e rispondere alle richieste dei fan. Non vi è per ora una nuova data di uscita per l'aggiornamento di GreedFall 2: The Dying World.