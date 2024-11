PC Gaming Show: Most Wanted annunciato con data, orari e primi giochi confermati

Segnatevi la data sul calendario: lo show andrà in onda alle 21:00 italiane del 5 dicembre . Anche quest'anno troveremo alla conduzione Frakie Ward e la voce narrante di Amelia Tyler, che presenteranno 25 titoli più attesi in assoluto dai giocatori PC. Ma questa è solo la punta dell'iceberg, dato che si parla della presenza di oltre 75 giochi in totale , con tanto di nuovi annunci.

PC Gamer ha annunciato un nuovo PC Gaming Show: Most Wanted , l'evento di presentazione con annunci, informazioni e trailer dei giochi più attesi in arrivo su PC (e spesso anche su console).

I giochi confermati

Insomma, come da tradizione il PC Gaming Show: Most Wanted si preannuncia un evento molto interessante per i giocatori e per ingolosirci ulteriormente sono stati fatti i nomi di alcuni dei giochi confermati: si parla di nuovi trailer e novità per Citizen Sleeper 2, Killing Floor 3, The Thing: Remastered e un annuncio da parte di Strange Scaffold, studio autore di El Paso, Elsewhere e Clickolding.

Frankie Ward, la conduttrice del PC Gaming Show: Most Wanted

Tantissimi anche gli ospiti di fama internazionale: per ora sono stati confermati Abubakar Salim (Bayek in Assassin's Creed: Origins e Alyn in House of the Dragon), David Gaider (co-creatore di Dragon Age), Devora Wilde (Lae'Zel di Baldur's Gate) e Sid Meier (il papà di Civilization).

Se siete interessati, potrete seguire il PC Gaming Show: Most Wanted su Twitch a questo indirizzo, su YouTube da qui. Ovviamente riporteremo sulle pagine di Multiplayer.it tutti gli annunci e i trailer più interessanti e seguiremo l'evento dal vivo con voi sul nostro canale Twitch.