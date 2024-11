Giocare S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è "terrorismo" per il governo russo, che considera il ban totale

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è in arrivo e secondo il governo russo giocarci potrebbe in pratica farvi diventare dei terroristi. Il motivo è il gioco è ucraino, ovviamente.