Xbox spingerà i suoi team a creare DLC per monetizzare sui giochi di Game Pass? Phil Spencer dice la sua

Microsoft potrebbe quindi spingere su tali extra per monetizzare il più possibile . Sarà così? Phil Spencer ha commentato la questione in una intervista con Game File.

Una delle caratteristiche di Xbox Game Pass Ultimate e PC è che dà accesso sin dal lancio a svariati giochi, compresi tutti quelli creati da team di Microsoft. Ovviamente questo significa che in molti possono evitare di comprare tali grandi e attesi videogiochi, ma c'è un modo per ottenere comunque i soldi degli utenti abbonati: con le espansioni e i DLC pubblicati dopo il lancio, che non sono inclusi in Game Pass di norma.

Le parole di Phil Spencer sui DLC per Game Pass

"Spetta ai creatori decidere quale piano hanno per le loro storie. Penso che sia un ottimo modo per coinvolgere nuovamente i giocatori che potrebbero essersi allontanati dall'opera. Non mi piacciono le espansioni manipolative. Voglio che abbiano un punto di vista unico. Non voglio che sia, tipo, il terzo livello che avete tagliato prima di pubblicare il gioco".

Phil Spencer è il capo di Xbox

Utilizzando l'espansione Vessel of Hatred di Diablo 4 come esempio, Spencer cita l'aggiunta di una nuova classe come ottimo esempio di un contenuto aggiuntivo. Parlando invece del DLC Shattered Space di Starfield, spiega come offrire ai giocatori un mondo completamente nuovo sia perfetto.

Rimanendo in tema Starfield, Spencer cita il momento in cui ha avuto una conversazione con Todd Howard, il game director di Bethesda, sul mantenimento dell'equilibrio tra aggiungere funzionalità in modo gratuito e la pubblicazione di una vera e propria espansione a pagamento.

"Todd e io stavamo parlando di Shattered Space. Starfield è un gioco che mi ha impegnato per moltissime ore e che mi piace molto, ma hanno aggiunto funzionalità nel corso dell'anno e poi hanno realizzato un'espansione. Credo che alcuni dei commenti sull'espansione siano stati: "Volevamo più funzioni innovative". E lui ha detto: "Beh, avremmo dovuto aspettare ad aggiungere i veicoli?" Quindi, credo che si stia cercando di trovare un equilibrio tra il supporto e l'impatto dell'espansione. E credo che ci sarà sempre un equilibrio nel supportare il gioco mese per mese. Ma non tutti i giochi prevedono espansioni".

Spender ha affermato anche che Microsoft realizzerà nuove console Xbox e "altri device", ma non punterà solo sulla potenza bruta.