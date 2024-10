Vessel of Hatred, in tal senso, è un'espansione meno esplosiva, anticipata da un aggiornamento a tutto tondo che cambia sensibilmente alcuni aspetti del gameplay a tutti i giocatori, non soltanto a quelli che hanno acquistato il pacchetto e possono fregiarsi della nuova classe - lo Spiritista - e dei nuovi contenuti, inclusa la regione aggiuntiva di Nahantu. A questo punto non resta che rispondere a una domanda: vale la pena acquistarla? Tiriamo le somme.

Facendo un confronto col suo predecessore, è chiaro che la prima espansione di Diablo IV ha avuto un impatto diverso sulla percezione dei giocatori . Diablo III aveva avuto diversi problemi, al lancio, principalmente a livello di visione, che Blizzard aveva risolto soprattutto con la prima e unica espansione Reaper of Souls, rivoluzionando il gioco quasi dalle fondamenta. La situazione di Diablo IV è diversa. In quanto live service, il titolo è stato rilavorato assiduamente per oltre un anno, a colpi di hotfix e aggiornamenti stagionali che hanno aggiunto, corretto, smussato e rifinito un'esperienza iniziale solida, ma spigolosa.

Una campagna deludente

Tiriamo le somme, si fa per dire, perché proprio per la sua natura di live service in continua evoluzione Diablo IV è un gioco che muterà ancora, stagione dopo stagione, e infatti mentre stiamo scrivendo queste righe è in arrivo un aggiornamento d'emergenza che cambia alcuni parametri e ritocca certe abilità della nuova classe per depotenziare alcune build fuori controllo. L'endgame è un cavallo che si vede a lunga corsa e adesso è ancora presto per esprimere un giudizio assoluto, tuttavia possiamo concentrarci sulla qualità del pacchetto che, come dicevamo, è svicolato dagli ultimi aggiustamenti che hanno migliorato molto il gameplay, la struttura e la progressione.

Il regno degli spiriti è uno degli scenari più belli di Diablo IV

Basti pensare agli otto nuovi livelli di difficoltà che sostituiscono i vecchi livelli del mondo, stabilendo una progressione più equilibrata e controllata: un cambiamento sopraggiunto all'uscita di Vessel of Hatred ma indipendente dal pacchetto a pagamento, che influenza tutti i giocatori. Questo esempio rappresenta una distinzione importante da tenere a mente.

È indubbio che molti giocatori acquisteranno l'espansione anche soltanto per sapere come prosegue la storia di Diablo IV, che purtroppo è l'aspetto più debole di Vessel of Hatred. La campagna originale stabiliva alcune interessanti premesse, si perdeva un po' nella fase centrale e si riprendeva sul finale con un cliffhanger che ci ha lasciati appesi più di un anno, mentre le stagioni approfondivano la mitologia di Sanctuarium introducendo nuovi personaggi secondari e storyline temporanee. Vessel of Hatred riprende il filo del discorso rimasto in sospeso all'epoca, quando Neyrelle è scomparsa col cristallo che imprigiona uno scalpitante Mefisto: ora che la ragazza è braccata dai fanatici della Cattedrale della Luce - non proprio contenti per quanto accaduto a Inarius - e comincia a perdere il controllo, tocca a noi trovarla e aiutarla.

I Mercenari sono una delle aggiunte più convincenti dell'espansione

La ricerca ci porta quindi a Nahantu, dove faremo la conoscenza degli Spiritisti e della loro cultura, un aspetto su cui la campagna di Vessel of Hatred indugia anche troppo in una parte centrale tirata davvero per le lunghe, soprattutto se consideriamo la breve durata dell'avventura, che si completa in meno di dieci ore se si evitano i numerosi incarichi secondari nella nuova regione. È un peccato perché la storia è affascinante e si addentra nella mitologia del franchise, ripescando figure iconiche come Akarat ma trascurandone altre più attuali.

La storia parte benissimo, con una bella esecuzione in pubblica piazza che ci ricorda la crudeltà di Sanctuarium, ma si perde strada facendo: il nuovo antagonista, Urivar, che sembra promettere grandi cose, finisce per essere solo insignificante, mentre lo stesso Mefisto si muove troppo dietro le quinte per risultare una minaccia credibile. Per esempio, nella campagna originale di Diablo IV, la presenza di Lilith era massiccia nonostante fosse un retroscena nelle nostre peregrinazioni, ma le sue malefatte la rendevano un pericolo concreto che anticipava il fatidico scontro finale.

La campagna di Vessel of Hatred si riallaccia alla mitologia della serie Diablo

Pur riprendendosi in un ultimo atto pieno di colpi di scena, con un altro finale cliffhanger davvero inquietante che ci rimanda alla prossima espansione, la campagna di Vessel of Hatred è abbastanza deludente, ed è un peccato perché gli artisti di Irivine sono stati straordinari nel disegnare le località verdeggianti di Nahantu, il magnifico Regno degli Spiriti e altre mappe assolutamente splendide da esplorare, grazie anche all'ottimo accompagnamento musicale. Abbiamo avvertito proprio un netto squilibrio tra le intenzioni e l'esecuzione, anche nella rappresentazione della violenza che, col passare delle missioni, diventa più grottesca che efferata.