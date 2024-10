Call of Duty: Black Ops 6 non verrà pubblicato in Kuwait, le autorità hanno negato l'approvazione

Activision ha annunciato che Call of Duty: Black Ops 6 non verrà pubblicato in Kuwait in quanto le autorità hanno negato l'approvazione necessaria per la distribuzione del gioco all'interno del paese.

"Stavolta il gioco non sarà disponibile in Kuwait, e per questo motivo tutte le prenotazioni effettuate verranno cancellate e rimborsate", ha spiegato il publisher. "Continueremo però a nutrire la speranza che le autorità ci ripensino e consentano ai giocatori residenti in Kuwait di potersi godere la nuova esperienza di Black Ops 6."

Activision non ha parlato dei motivi per cui il nuovo episodio di Call of Duty non è stato approvato per la distribuzione in questo paese, ma è facile immaginare che abbiano a che fare con l'ambientazione della campagna, i cui eventi si svolgeranno sullo sfondo della Guerra del Golfo.

Come ricorderete, infatti, la causa scatenante del conflitto fu l'invasione del Kuwait da parte delle truppe irachene per ordine dell'allora presidente Saddam Hussein, determinato a impossessarsi delle riserve petrolifere della zona.