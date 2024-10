iPhone mostrerà il logo dell'azienda che vi chiama o vi manda una mail

Apple ha annunciato una nuova funzionalità che permetterà alle aziende di personalizzare come appaiono sui dispositivi iPhone in chiamate, email e pagamenti. Grazie all'integrazione con lo strumento Business Connect, le imprese potranno inserire il proprio nome e logo nelle interazioni su iPhone , rendendosi immediatamente riconoscibili agli utenti. Questa novità, che debutterà gradualmente entro l'anno, si preannuncia utile per aiutare gli utenti a distinguere rapidamente le comunicazioni legittime.

Una delle nuove funzionalità è Branded Mail, già disponibile per le aziende che desiderano differenziarsi in modo più evidente all'interno delle caselle email degli utenti . Similmente a quanto fatto da Gmail con i loghi verificati, Branded Mail permetterà alle imprese di aggiungere il proprio logo , aiutando così a identificare rapidamente email provenienti da fonti attendibili.

Lanciato inizialmente per consentire alle aziende di gestire le proprie informazioni su Maps, Siri, Wallet e altre app Apple , Business Connect permetterà ora anche di autenticare e aggiungere dettagli quali foto e offerte speciali. Questo sistema potrebbe anche rivelarsi utile per eventuali progetti futuri, come un motore di ricerca Apple, che consentirebbe di mantenere informazioni aziendali aggiornate senza dipendere da servizi esterni.

Non solo email, ma anche chiamate e pagamenti

Il Business Caller ID sarà un'altra grande novità: dal 2025, le aziende potranno scegliere di far visualizzare nome, logo e persino il dipartimento di appartenenza durante le chiamate in entrata su iPhone. Questa funzione potrebbe rivelarsi particolarmente utile per distinguere tra chiamate legittime e spam, migliorando la trasparenza nelle comunicazioni aziendali.

Le informazioni potranno comparire anche su Maps, Messaggi e interazioni con Siri.

Apple introdurrà anche un piccolo aggiornamento per Tap to Pay, che permetterà alle aziende di mostrare il proprio logo durante i pagamenti, invece di una generica icona di categoria. Questa funzione, a differenza di quelle su Apple Intelligence, sarà disponibile in tutto il mondo, basterà creare un Apple Account come azienda e attivare Business Connect.