S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl si mostra con un video di gameplay aggiornato

Il canale YouTube Game Zone ha pubblicato un video di gameplay di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl catturato dall'ultima e più aggiornata build del gioco, che sembrerebbe migliorato sul piano tecnico rispetto a qualche tempo fa.

Le sequenze in-game, che in verità mostrano anche una certa variabilità del frame rate, vedono il nostro personaggio esplorare ambientazioni notturne e affrontare diverse tipologie di minacce, raccogliere risorse e gestire l'inventario.

Non mancano fasi in cui ci si ritrova all'interno di strutture apparentemente abbandonate, da scrutare utilizzando la luce di una torcia mentre teniamo sempre il fucile ben puntato e pronto ad aprire il fuoco. In generale, sul fronte delle atmosfere le sensazioni sono positive.

Il gameplay fornisce anche un assaggio del ciclo giorno / notte che potremo apprezzare durante la campagna di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che includerà anche un meteo dinamico e routine avanzate per quanto concerne l'intelligenza artificiale dei PNG.