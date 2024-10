Il nuovo iPad Mini con A17 Pro è disponibile per il preordine su Amazon

Più potente e con più autonomia

L'iPad mini è dotato di un display Liquid Retina da 8,3 pollici con ampia gamma cromatica P3 e True Tone, per una resa visiva eccellente. Alimentato dal chip A17 Pro, offre prestazioni grafiche veloci e un'autonomia che copre l'intera giornata, permettendoti di svolgere tutte le tue attività senza interruzioni.

Alcune specifiche del nuovo iPad Mini.

Con Wi-Fi 6E per connessioni rapide e compatibilità con Apple Pencil Pro, l'iPad mini è ideale per prendere appunti, ritoccare immagini e svolgere compiti creativi. Le fotocamere frontale e posteriore da 12MP garantiscono scatti di qualità e video in 4K, rendendo questo dispositivo versatile e potente per qualsiasi utilizzo.

Il nuovo iPad Mini è disponibile con 128GB, 256GB e 512GB, nelle colorazioni Grigio Siderale, Azzurro, Galassia e Viola.