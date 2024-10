OnePlus lancia OxygenOS 15, la nuova versione del sistema operativo

Il 24 ottobre 2024, OnePlus svelerà ufficialmente OxygenOS 15, il nuovo sistema operativo che segna un'evoluzione significativa per il marchio. Basato sull'aggiornamento Android 15, OxygenOS 15 integra una serie di innovazioni pensate per migliorare la velocità e la fluidità dell'interfaccia utente. Come annunciato, l'evento di lancio sarà trasmesso online sui canali ufficiali del brand a partire dalle 16:30.