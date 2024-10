Call of Duty: Black Ops 6, come si costruisce una grande campagna a giocatore singolo?

Di ritorno in Italia, curiosando tra i souvenir all'aeroporto della capitale americana, tra un cappellino di Trump e una tazza con la faccia di Kamala Harris, eravamo convinti che non ci sarebbero stati altri appuntamenti dedicati allo shooter di Activision, anche perché Call of Duty: Black Ops 6 è distante ormai solo una decina di giorni dagli scaffali fisici e digitali di PC e console. L'azienda americana ha invece organizzato un ultimo, ristretto evento a Londra, che ci ha permesso di scoprire qualcosa di più sulla campagna single player di Black Ops 6 e di incontrare il suo cast, composto da vecchie glorie e da qualche nuova recluta.

Raramente ci era capitato di seguire, da così vicino, il percorso pre-lancio di un Call of Duty. Il nostro coverage dedicato a Black Ops 6 era cominciato a giugno, quando Treyarch ci ospitò nei suoi studi per raccontarci le principali novità della nuova edizione - tra le quali spiccava senza dubbio il Movimento Assoluto - e si era poi arricchito di un nuovo tassello nei giorni del COD Next, quando raggiungemmo Washington D.C. per provare con mano, una volta per tutte, il comparto multigiocatore e la modalità Zombie di questo capitolo .

La formula magica per una campagna memorabile

Avendo a disposizione tutta l'esperienza di Natalie Pohorski, non potevamo non farle qualche domanda su quella che secondo lei è la formula magica per realizzare delle storie di successo.

Le missioni della campagna di Call of Duty: Black Ops 6 cercheranno di essere tutte molto distinguibili

Per carità, è un fatto accertato che la maggior parte degli utenti dribbli la campagna dei Call of Duty per concentrarsi sulle playlist multigiocatore, ma è altrettanto vero che i capitoli del franchise che sono rimasti scolpiti nell'immaginario collettivo ci sono riusciti, anche e soprattutto, grazie a una componente single player semplicemente memorabile. Guai, invece, a realizzarne una in modo superficiale: uno degli aspetti che ha inciso in modo preponderante sul bilancio di Modern Warfare 3, l'edizione di Call of Duty dello scorso anno, era proprio la qualità della sua componente single player, non all'altezza delle aspettative e che faceva scorrere i titoli di coda dopo solo quattro ore di gioco.

"Penso che una buona strategia sia cercare di concentrarsi, per ogni missione, su un aspetto particolare per cui sarà ricordata" ci ha svelato la Lead Narrative Producer di Raven Software, lo studio che ha supportato Treyarch nella realizzazione della campagna. "Per riuscirci si può sperimentare con elementi di gameplay del tutto inediti, oppure inserire accessori ed equipaggiamenti dal taglio caratteristico, mai apparsi nelle altre campagne di Call of Duty".

Bill Clinton sarà presente all'interno della campagna di Call of Duty: Black Ops 6

In effetti, Cold War era affiancato da un'ottima campagna single player, che ci era rimasta impressa per dei frangenti di gameplay decisamente innovativi. Ricordiamo ancora la sezione in cui, come in un Mission Impossible, ci si doveva infiltrare nel KGB utilizzando tecniche di spionaggio avanzate, e la buona notizia è che nella nuova campagna ci saranno missioni che seguono quella stessa impronta, lasciando al giocatore lo spazio per scegliere il proprio approccio, senza dover ricorrere alle armi. Per Natalie Pohorski si tratta proprio di questo, lavorare a degli elementi caratteristici capaci di lasciare il segno. "Ogni missione deve saper restituire sensazioni uniche, per essere ricordata", ma non solo. "Il passo successivo riguarda la narrativa, trovo che sia prezioso sviluppare i personaggi più iconici del franchise Black Ops, per portarli a un livello di caratterizzazione ancora più alto"