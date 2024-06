Call of Duty: Black Ops 6, abbiamo visto in anteprima il nuovo sparatutto di Treyarch

Questa congiuntura annuale, durante la quale gli astri del gaming si allineano sopra il cielo californiano, non ha però mai riguardato da vicino la serie Call of Duty, che per presentarsi al suo immenso pubblico ha sempre preferito fissare degli appuntamenti indipendenti, specialmente negli ultimi tempi. Quest'anno, dopo un'acquisizione valsa la cifra di 69 miliardi di dollari, tutto il marketing che circonda il nuovo capitolo è però irrimediabilmente legato a quello di Xbox, ecco perché per scoprire tutti i dettagli sul nuovissimo Call of Duty: Black Ops 6 siamo volati a Los Angeles proprio in concomitanza della grande conferenza Microsoft che si sta svolgendo in queste ore.

Los Angeles, in questa specifica parte dell'anno, è senza dubbio una delle città più calde del pianeta, anche se i termometri fanno registrare temperature ben più miti rispetto a quelle delle località italiane. I grattacieli della metropoli americana non sono più ricoperti da quei giganteschi manifesti che segnavano l'inizio dell'E3, ma basta farsi un giro nelle lobby degli hotel da Downtown a Santa Monica per scoprire che, anche se la convention losangelina non esiste più, la settimana dell'E3 rimane tuttora un punto d'incontro universale per chi ama, sviluppa, pubblica e racconta i videogiochi.

Bene, grazie a una chiacchierata con Matt Scronce e Yale Miller (rispettivamente Associate Design Director e Senior Director of Production dello studio) abbiamo innanzitutto sgombrato il campo da ogni sorta di equivoco, ricevendo la secca conferma che la componente a giocatore singolo di Black Ops 6 avrà una durata del tutto in linea con quelli che sono gli standard della serie, invece di essere una "campagna a metà" come quella dell'ultimo capitolo. Lo studio ci ha inoltre permesso di dare un'occhiata a un paio di missioni e ha rivelato una discreta carrellata di dettagli sulla storia che, lo sappiamo, si ambienterà agli inizi degli anni '90, in un'epoca di forti contrasti internazionali sullo sfondo della rovinosa caduta dell'Unione Sovietica.

Una buona fetta dell'evento che si è tenuto tra le stanze degli studi di Treyarch non poteva che focalizzarsi sulla campagna di Call of Duty: Black Ops 6 , cosa del resto abbastanza prevedibile, dopo le polemiche dello scorso anno. Vi ricorderete che uno degli elementi più critici di Modern Warfare 3 fosse appunto la sua campagna a giocatore singolo, che non solo faceva scorrere i titoli di coda dopo appena 3 o 4 ore, ma che falliva nel capitalizzare l'enorme patrimonio narrativo offerto dai capitoli originali e dalla figura di un personaggio come Makarov.

Una storia alla Black Ops, tra deep state e agenti rinnegati

La forbice temporale tra questo e il precedente capitolo non è così ampia, ecco perché è facile presumere che Black Ops 6 sarà un seguito diretto di Cold War, raccontando una storia che si intersecherà con le più importanti crisi internazionali di quel tempo come la Guerra del Golfo, che sarà al centro di almeno una missione della campagna.

Uno scatto di Adler, che farà il suo ritorno in Call of Duty: Black Ops 6

Treyarch non ha voluto scendere nei particolari per ovvie ragioni, ma ci ha spiegato che, nei panni di una squadra composta da nuovi elementi e da vecchie glorie come Woods e Adler, ci troveremo immersi nella lotta contro un'organizzazione che si è infiltrata ai più alti livelli del governo americano, infettando i vertici dell'esecutivo e delle principali agenzie federali.

Senza alcun punto di riferimento, la squadra non potrà fidarsi di nessuno e si troverà ad agire dall'altro lato della barricata, rinnegando il governo e operando in tutto e per tutto come agenti ribelli. Insomma, niente di più classico per la serie Black Ops, che adora rimestare nel torbido delle teorie deep state e mettere in scena complessi colpi di scena e dolorosi tradimenti. Questa volta, però, Treyarch sembra avere tutta l'intenzione di andare ancora più a fondo, un sospetto che si era innescato fin da quando abbiamo visto nel trailer d'annuncio figure come George H. W. Bush, Margaret Tatcher, Saddam Hussein e Bill Clinton.

Una scena tratta dalla missione della campagna di Call of Duty: Black Ops 6 ambientata a Washington

Per darvi un'idea, quest'ultimo sarà protagonista di una delle missioni che Treyarch ci ha mostrato in anteprima, in cui i protagonisti si infiltravano in un comizio elettorale nel cuore di Washington, presieduto proprio da Clinton, in corsa per diventare presidente degli Stati Uniti. Non sappiamo che interazioni ci saranno con lui, ma la missione ha dato l'opportunità agli sviluppatori di parlarci del grado di varietà che la campagna saprà proporre, dato che i livelli non si limiteranno ad offrire solo delle semplici sparatorie lineari, ma anche sezioni furtive durante le quali potremo mettere alla prova il nostro talento nello spionaggio, senza sparare un singolo colpo.

Queste fasi non prevederanno mai un solo itinerario di gameplay, ma daranno la possibilità ai giocatori di sperimentare tra diverse alternative, un po' come accadeva del resto in Black Ops Cold War, quando ad esempio ci eravamo introdotti nel quartier generale del KGB, trovandoci a scambiare due chiacchiere con nientepopodimeno che Gorbachov. L'impressione è che Treyarch, nello sviluppare la campagna di Black Ops 6, sia ripartita esattamente da quanto di buono fatto con lo scorso capitolo, e siamo ansiosi di scoprire quali svolte potrà intraprendere la storia, considerato come lo studio ami mettere in scena diversi capovolgimenti narrativi durante le sue campagne.