Atomfall è il nuovo gioco dei creatori di Sniper Elite e Zombie Army: vediamone il trailer

All'Xbox Games Showcase è stato mostrato il trailer del nuovo gioco di Rebellion: Atomfall, previsto per il 2025 su PC, Xbox e Game Pass.

La descrizione ufficiale recita: "Un disastro nucleare ha lasciato un'area della Gran Bretagna a pezzi. Atomfall, un nuovo gioco d'azione e di sopravvivenza, vi vedrà esplorare, raccogliere, trafficare, barattare e combattere attraverso scenari splendidamente ricreati alla ricerca di risposte. Atomfall, un gioco d'azione e sopravvivenza per giocatore singolo, fonde la Gran Bretagna del dopoguerra con la paranoia della Guerra Fredda, l'orrore popolare e gli elementi della fantascienza britannica classica come Il giorno dei trifidi, Doctor Who e Il prigioniero, per creare un'esperienza di gioco coinvolgente ed emozionante."