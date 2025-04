Atomfall è un successo su Game Pass: il team spiega vantaggi e svantaggi, evitando i soliti luoghi comuni

Atomfall è ufficialmente un successo, visto che il videogioco di Rebellion ha superato le aspettative del team e ha raggiunto due milioni di giocatori in un mese. Ovviamente non parliamo di "vendite", visto che l'opera è disponibile anche tramite Game Pass .

Le parole di Rebellion su Game Pass

Parlando con GamesIndustry.biz, il CEO di Rebellion Jason Kingsley ha elogiato Microsoft e il suo servizio di abbonamento.

"Con Game Pass, è possibile far provare il gioco alle persone che poi, dopo averlo provato, lo apprezzano e dicono ai loro amici sui social media: 'Ho trovato questo gioco su Game Pass, mi è piaciuto molto, dovresti provarlo'. E alcuni di loro sono su Game Pass e lo giocheranno."

"Ma alcuni di loro non sono su Game Pass e vorranno partecipare alla conversazione. Quindi, andranno a comprarlo. Almeno, questa è la nostra teoria - non abbiamo dati a disposizione. Ma sia io che Chris pensiamo che una delle sfide più grandi per un'azienda come noi sia farsi scoprire. E Game Pass ha permesso a molti di scoprire il nostro gioco."

"In questo modo si riduce il rischio, perché, senza entrare nei dettagli, si garantisce un certo livello di reddito, indipendentemente dal prezzo di vendita. Ma potenzialmente ha un effetto a catena."

"Si potrebbe obiettare che tutti gli hardcore gamer sono su Game Pass e sono quelli che potrebbero acquistare una nuova IP come questa, quindi state cannibalizzando una parte delle vendite? E credo che forse sì, un po'. Ma il guadagno che si ottiene da questo costo è superiore."

