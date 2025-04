Apple si affida a Samsung per lo schermo del suo iPhone pieghevole

Apple ha deciso di affidarsi a Samsung per lo schermo del suo iPhone pieghevole: l'azienda coreana sarà l'unico fornitore dei display OLED che verranno utilizzati dal dispositivo, il cui debutto è previsto durante la seconda metà del prossimo anno.

La scelta sorprende non per i nomi in campo (Samsung produce pannelli per iPhone da anni), quanto piuttosto per l'esclusività dell'accordo, a quanto pare legata alla qualità che il fornitore riesce a garantire per gli schermi pieghevoli e per la capacità di evitare che si noti appunto la piega.

Caratteristiche dovute all'esperienza fatta finora con i modelli della serie Galaxy Fold, che nel corso del tempo hanno subito una sostanziale evoluzione, andando a risolvere le tante incertezze di un design così complesso sul piano tecnico.

Secondo le voci circolate finora, l'iPhone pieghevole sarà equipaggiato con un pannello OLED da circa 7,8 pollici per quanto concerne l'interno e da uno schermo da 5,5 pollici per quanto concerne l'esterno: un approccio molto simile a quello utilizzato per i vari Z Fold.