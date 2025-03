Il primo iPhone pieghevole uscirà nel 2026 e avrà una piega invisibile, ma ad un costo spropositato

Il primo modello foldable di iPhone potrebbe vedere la luce l'anno prossimo, con significativi passi in avanti per la cerniera.

Il settore dei dispositivi foldable è senz'ombra di dubbio in forte crescita, soprattutto negli ultimi anni, grazie alla miriade di modelli presenti sul mercato come Samsung Galaxy Z Flip6, Motorola Razr 50 Ultra, OnePlus Open, Zte Nubia Flip e tanti altri ancora. Uno dei grandi assenti all'appello è senz'altro iPhone, il cui primo modello pieghevole è previsto in uscita nel 2026. In particolare, secondo il parere di un analista, il primo iPhone foldable presenterà alcune novità rispetto ai modelli attualmente in commercio, a fronte di un costo decisamente proibitivo: scopriamo insieme tutti i dettagli.

iPhone pieghevole: piega invisibile, ma costo spropositato Secondo quanto riportato dall'analista Ming-Chi Kuo, il primo modello di iPhone pieghevole potrebbe vedere la luce nel corso del 2026. Tra le caratteristiche salienti del nuovo modello rientrano sicuramente la presenza di una piega pressoché invisibile tra le due parti del display interno: si tratterebbe a tutti gli effetti di un notevole salto in avanti rispetto agli attuali modelli di smartphone pieghevoli, che spesso e volentieri mostrano ancor oggi pieghe ben visibili. A detta dell'analista, il modello pieghevole offrirà un display interno da 7,8 pollici di diagonale, accompagnato da un display esterno da 5,5 pollici di diagonale, portandolo ad essere del tutto assimilabile ad un iPad mini quando completamente aperto. Il comparto fotocamere presenterà verosimilmente due sensori principali, accompagnati da un sensore frontale che sarà accessibile in entrambe le modalità. iPhone pieghevole (immagine puramente indicativa) Il nuovo iPhone pieghevole dovrebbe presentare uno spessore di 4,5 millimetri da aperto, che aumenteranno a 9,5 millimetri da chiuso. La prima generazione del modello pieghevole dovrà fronteggiare inevitabilmente dei compromessi a causa dello spessore ridotto, tra cui la mancanza del sensore Face ID, che sarà sostituito dal più classico Touch ID. Sulla falsariga di Apple Vision Pro, è atteso anche in questo caso un prezzo a dir poco impegnativo e non alla portata di tutte le tasche: si parlerebbe infatti di oltre 2000 dollari per la prima generazione di iPhone pieghevole.