Il problema principale dell'iPhone pieghevole è stato risolto: lancio nel 2026?

Apple è nota per il suo approccio cauto all'adozione di nuove tecnologie, preferendo offrire la soluzione migliore piuttosto che essere la prima sul mercato. Questa filosofia si è riflessa nel lungo sviluppo di un iPhone pieghevole, su cui l'azienda lavora da anni senza mai rilasciare un prototipo pubblico . La principale sfida che ha trattenuto Apple dal lancio di un simile dispositivo è stata la visibilità della piega al centro dello schermo, una caratteristica comune a molti foldable attuali che il colosso di Cupertino considerava inaccettabile. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, il problema sarebbe stato risolto , aprendo la strada a un debutto più vicino del previsto.

Il difetto estetico della piega è stato a lungo il tallone d'Achille dei telefoni pieghevoli, con Samsung - leader del settore - che non è ancora riuscita a eliminarlo del tutto nei suoi modelli. Apple, insoddisfatta delle prime soluzioni proposte dai suoi fornitori, aveva chiesto un redesign completo della tecnologia , un processo che ha ritardato ulteriormente lo sviluppo del dispositivo. Secondo un rapporto di ETNews, la società avrebbe finalmente ricevuto dei display conformi ai suoi elevati standard di qualità. Fonti vicine alla catena di approvvigionamento sostengono che il livello di visibilità della piega sia stato ridotto a un punto tale da risultare quasi impercettibile , grazie a una collaborazione stretta tra Samsung e il fornitore di cerniere Amphenol, già coinvolto nella produzione delle cerniere per MacBook.

Un iPhone pieghevole già nel 2026?

Le speculazioni sulla data di lancio dell'iPhone pieghevole oscillano tra il 2026 e il 2027, ma le ultime informazioni sembrano convergere verso il primo scenario. Secondo ETNews, Apple punta a finalizzare la catena di fornitura entro aprile 2025, un passaggio che di solito avviene 12-18 mesi prima di un nuovo lancio. Questo calendario farebbe pensare a un'uscita nella seconda metà del 2026, in concomitanza con la serie iPhone 18.

L'iPhone 16e

D'altra parte, altre fonti, come TrendForce, ritengono che Apple non presenterà il foldable prima del 2027. Tuttavia, il recente rapporto di Bloomberg e le ultime indiscrezioni sulla supply chain suggeriscono che il debutto potrebbe avvenire prima del previsto. Se così fosse, l'iPhone pieghevole potrebbe essere presentato come il "iPhone 18 Fold", un dispositivo premium destinato a un pubblico di nicchia.