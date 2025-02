Apple prepara due nuovi iPhone per il 2026: uno pieghevole e un design inedito

Mentre il 2024 ha visto il debutto dell'iPhone 16e e il 2025 porterà quattro modelli della serie iPhone 17, tra cui il sottilissimo iPhone 17 Air, il 2026 potrebbe rappresentare una svolta ancora più significativa per la linea di smartphone Apple. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta attualmente lavorando su due progetti distinti per il prossimo grande aggiornamento dell'iPhone: un modello pieghevole e un secondo dispositivo con un design completamente inedito. Questa indiscrezione suggerisce che l'azienda stia preparando un cambiamento radicale rispetto ai suoi attuali dispositivi, esplorando nuove soluzioni hardware per differenziarsi ulteriormente nel mercato.

La notizia dell'iPhone pieghevole non è del tutto inaspettata, visto che Apple ha già da tempo avviato sperimentazioni con display flessibili in collaborazione con fornitori come Samsung e LG. Secondo Gurman, il dispositivo sta entrando nella fase finale dello sviluppo e dovrebbe essere pronto per il 2026, segnando l'ingresso di Apple nel segmento dei foldable, attualmente dominato da Samsung con la serie Galaxy Z. Tuttavia, le ambizioni di Apple potrebbero andare oltre un semplice telefono pieghevole: alcune indiscrezioni suggeriscono che l'azienda voglia sviluppare un dispositivo flessibile senza compromessi, puntando su durabilità, ottimizzazione del software e una qualità del display superiore rispetto ai concorrenti. Ancora non si conosce la forma dell'iPhone Foldable Ancora più misterioso è il secondo modello con un nuovo design, che Gurman cita senza entrare nei dettagli. Le speculazioni sono già iniziate: potrebbe trattarsi di un iPhone senza tasti fisici, con un'interfaccia completamente basata sul feedback aptico, o magari di un dispositivo con un formato inedito, che potrebbe posizionarsi tra gli attuali iPhone tradizionali e il pieghevole. Un'ipotesi è che il design innovativo possa riguardare il modello base dell'iPhone 18, che altrimenti resterebbe invariato rispetto alle versioni precedenti, ma le parole di Gurman lasciano intendere qualcosa di più significativo di un semplice aggiornamento estetico.