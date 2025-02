Jump Ship ha un periodo di uscita in accesso anticipato, in arrivo una closed beta

In occasione dell'ID@Xbox Showcase gli sviluppatori di Keepsake Games hanno mostrato nuovamente Jump Ship con un trailer, che trovate qui sotto. Il team ha annunciato che questo sparatutto cooperativo spaziale per quattro giocatori sarà disponibile in accesso anticipato durante l 'estate del 2025 su PC e Xbox Series X|S .

Cos'è Jump Ship?

Jump Ship è uno sparatutto cooperativo a missioni, per un massimo di quattro giocatori, in cui ci si mette al comando dell'equipaggio di un'astronave. Nel gioco dovremo collaborare con gli altri utenti per mantenere la nave aggiornata e intatta per affrontare pericolose missioni nello spazio. Potremo potenziare e personalizzate la nostra nave in base alle nostre esigenze grazie alle risorse recuperate visitando vari pianeti.

Non manca l'azione. Come possiamo vedere nel trailer dovremo affrontare intensi scontri in volo e frenetiche sparatorie sui vari alieni che visiteremo. Se volete saperne di più, ecco il nostro provato di Jump Ship che abbiamo pubblicato lo scorso anno.