La demo di Jump Ship ha attirato più di 500.000 giocatori allo Steam Next Fest

"I giocatori si sono tuffati a capofitto nell'azione spaziale cooperativa e caotica, affrontando oltre 825.000 missioni mentre sfidavano i pericoli della galassia e collaboravano con i loro equipaggi per sopravvivere." Ha svelato il comunicato ufficiale. Il successo ha convinto lo studio a prorogare la demo fino al 23 giugno , cioè oggi, per poi dare i dati più rilevanti.

Lo studio di sviluppo Keepsake Games, ha annunciato che la demo di Jump Ship ha raggiunto più di 530.000 giocatori durante l'ultimo Next Fest di Steam . Keepsake è uno studio di sviluppo svedese fondato da veterani dell'industria provenienti da Hazelight, Mojang e Coffee Stain.

I freddi numeri

Nelle ultime due settimane, Keepsake Games ha registrato:

Oltre 530.000 giocatori sono entrati in Jump Ship

Completate più di 1.000.000 di missioni

Eseguiti più di 1.700.000 salti iperspaziali verso nuovi settori

Più di 107 anni trascorsi esplorando lo spazio profondo

Scoppiati oltre 1.100.000 incendi sul ponte della nave

"Siamo rimasti davvero sbalorditi dalla risposta positiva", ha dichiarato Daniel Kaplan, CEO di Keepsake Games. "Il numero di giocatori che si è immerso in Jump Ship ha superato ogni nostra aspettativa, e sentire quanto la nostra community si sia divertita con questo caos spaziale ci riempie di gioia. Il team non vede l'ora di continuare a costruire su questo slancio, e siamo già entusiasti all'idea di lanciare il gioco in accesso anticipato!"

Jump Ship è un gioco spaziale cooperativo PvE in cui fino a quattro giocatori uniscono le forze per affrontare scenari imprevedibili e ad alta tensione. La versione in accesso anticipato arriverà su PC e Xbox entro la fine dell'estate.