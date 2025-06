L'aggiornamento 2.3 di Cyberpunk 2077 è stato rinviato: sarà davvero grosso

Lo studio di sviluppo CD Projekt Red ha annunciato il rinvio dell'aggiornamento 2.3 per Cyberpunk 2077 , che sarebbe dovuto arrivare il 26 giugno. Per adesso non c'è una nuova data di uscita , poiché il team ha bisogno di più tempo per assicurarsi che "sia davvero soddisfacente". A quanto pare sarà davvero grosso, di portata simile a quella dell'aggiornamento 2.2, che se ricordate aumentava le opzioni di personalizzazione di alcuni aspetti del gioco.

"Inizialmente speravamo di farvi avere l'Aggiornamento 2.3 il 26 giugno", ha scritto CD Projekt Red in un breve messaggio diramato tramite i suoi canali social. "Tuttavia, abbiamo bisogno di un po' più di tempo per essere certi che ci soddisfi; puntiamo a un aggiornamento simile per dimensioni al 2.2. Vi daremo ulteriori aggiornamenti non appena possibile! Grazie per la vostra pazienza!"

L'aggiornamento 2.2 era davvero grosso

Anche Marcin Momot, il direttore della community globale di CD Projekt Red, ha commentato la decisione: "A quanto pare ci servirà più tempo per questo aggiornamento. Ci scusiamo per l'attesa e grazie per la pazienza, a tutti!"

Poco male, viene da dire, considerando che ormai Cyberpunk 2077 è un gioco stabile e completo. Ogni extra è ben gradito, ma a questo punto si può portare pazienza, soprattutto per avere una patch migliore.

Nel frattempo vi ricordiamo che da qualche giorno potete giocarci anche su Nintendo Switch 2, dove pare che sia il titolo più venduto tra quelli di terze parti. Non male, considerando anche l'età. Per altri dettagli leggete la nostra recensione.