Apple cede e tratta con l'UE: in arrivo delle modifiche alle regole per l'App Store

Ci risiamo, siamo di nuovo di fronte all'ennesimo confronto fra Apple e l'Unione Europea con, però, quest'ultima che, per la prima volta, vede dei passi in avanti da parte dell'altra compagine nei propri confronti. Stando alle ultime ricostruzioni del Financial Times, pare che Apple stia cercando di andare incontro alle richieste dell'UE e della Commissione Europea - basate sul rispetto del Digital Market Act -.

Di fondo vi è l'intenzione di applicare delle modifiche al proprio App Store e che i negoziati per giungere finalmente ad un accordo siano in corso proprio in queste ore.