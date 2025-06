Milestone cerca un combat designer, dopo Screamer proverà qualcosa di diverso dai giochi di guida?

Lo studio di sviluppo italiano Milestone sta cercando un combat designer da aggiungere al suo organico. Il che non sarebbe una notizia, se non fosse che stiamo parlando di una realtà specializzata da decenni in giochi di guida. Che dopo Screamer possa tentare qualcosa di diverso? Oppure sta pensando di creare giochi di guida in cui si combatte?