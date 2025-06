Windows 11: Snipping Tool si aggiorna, ora potrà creare delle gif animate creare screenshot perfetti

Uno degli strumenti più interessanti e utilizzati su Windows 11 si è aggiornato, si tratta dello strumento di cattura Snipping Tool, che d'ora in avanti viene arricchito da una nuova serie di funzioni che lo rendono ancor più utile e versatile. Queste novità, al momento, sono in fase di rilascio per gli utenti Windows 11 Insider nei canali Canary e Dev, a partire dalla versione 11.2505.21.0 dell'app.

Si tratta di una serie di novità pensate per migliorare e aumentare la produttività e rendere più veloce la condivisione dei contenuti. Ad affermare e confermare questo intento è stato lo stesso Dave Grohocki, responsabile del progetto.