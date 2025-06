Windows 11: suono di Windows Vista all'avvio, bug o presa in giro ad Apple per Liquid Glass?

Tutto nasce in seguito ad un curioso dettaglio individuato dagli utenti della versione beta di Windows 11 che hanno riscontrato di come il suono di avvio del sistema operativo fosse identico a quello di Windows Vista , la versione di Windows rilasciata nell'ormai lontano 2007.

Meme, burle e piccoli scherzi si sprecano sul web, soprattutto se arrivano in seguito a dei glitch, dei bug o degli errori relativi al mondo della tecnologia in generale. Meme, burle e piccoli scherzi , però, potrebbero anche essere voluti, ed è questo il tema di cui si sta parlando parecchio online in queste ore.

In effetti, spulciando all'interno dei file disponibili, si è reso conto che il file audio di avvio era stato sostituito con quello del vecchio sistema operativo. La notizia è arrivata fino a Brandon LeBlanc , Senior Program Manager del team Windows Insider, che scherzosamente ha commentato la vicenda, affermando che quel suono era stato "messo lì" per accontentare chi Windows Vista l'ha amato .

Lo scherzo di un dipendente e il meme per iOS 26?

Non si hanno ancora notizie certe ed ufficiali su come quel suono sia finito lì. Potrebbe trattarsi di un errore interno, di un semplice bug oppure, c'è chi sta pensando che possa essersi trattato di uno scherzo e di una "presa in giro" per Apple.

Dopo la recente presentazione dei nuovi sistema operativi dell'azienda di Cupertino, sono emersi dei punti di contatto e di somiglianza tra la "Liquid Glass", l'interfaccia utilizzata per iOS 26 ecc... e proprio Windows Vista che è tornato alla ribalta online proprio in seguito ai meme diffusi sul web. Microsoft sta lavorando, comunque, per correggere il problema e ripristinare il suono corretto.