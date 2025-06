La storia di GTA 6 sarebbe stata rifiutata tre volte, spingendo Dan Houser ad andarsene

Il terzo prototipo, infine, era simile al secondo ma con una differenza importante, visto che al posto della poliziotta c'era un uomo afroamericano , ex soldato appena uscito di prigione e determinato a farsi un nome nel mondo della malavita. Questa sceneggiatura è stata cancellata a marzo 2019, riferisce la fonte.

La seconda versione dello script prevedeva invece due protagonisti, ovverosia una poliziotta e un tizio folle quanto Trevor , che lavorava come sottoposto per un trafficante di droga. Questa iterazione è rimasta in lavorazione per diciotto mesi, ma poi anche qui Take-Two sarebbe intervenuta per annullare tutto e ordinare un reset.

Insider Gaming, la testata fondata dal noto leaker Tom Henderson, ha riportato un rumor piuttosto interessante, secondo cui la storia di GTA 6 sarebbe stata rifiutata tre volte da Take-Two e la prospettiva di dover ricominciare tutto da capo avrebbe portato all' addio di Dan Houser .

C'è del vero?

Il rinvio di GTA 6 potrebbe aver bruciato un'enorme quantità di soldi per l'industria dei videogiochi, ma sappiamo che in effetti lo sviluppo del gioco è andato avanti davvero per parecchio tempo e dunque le voci appena riportare appaiono quantomeno plausibili.

Tuttavia, difficilmente scopriremo come stanno davvero le cose: la bocciatura di uno script o il reboot completo di un progetto sono cose che capitano abbastanza di frequente nell'ambito dell'industria videoludica, ed è normale che per una produzione importante come GTA 6 sia stata utilizzata una certa severità.

È comunque buffo notare che i rumor sembrano ricollegarsi a quelli relativi a Project Americas, il nome in codice di GTA 6 per un certo periodo, che prevedeva inizialmente più protagonisti e più citta, per poi cambiare e assumere i connotati che ormai conosciamo tutti.