Borderlands 4 apre le prenotazioni, annunciati prezzi ed edizioni

Sono ufficialmente aperte le prenotazioni di Borderlands 4: lo rivela un comunicato stampa pubblicato da Gearbox Software e 2K Games in cui vengono annunciate le edizioni e i prezzi del nuovo capitolo della serie sparatutto.

In arrivo il 12 settembre sui PC, PS5 e Xbox Series X|S, con una versione per Nintendo Switch 2 destinata a uscire più avanti nel corso dell'anno, Borderlands 4 si presenta come un ritorno alle origini e, al tempo stesso, una decisa accelerazione verso il futuro dell'apprezzato looter shooter.

"Sono impressionato da quanto il team di Gearbox abbia alzato l'asticella con Borderlands 4", ha dichiarato David Ismailer, presidente di 2K. "Il team di sviluppo ha realizzato un'avventura tripla A di altissimo livello, che evolve gameplay e narrazione pur rimanendo fedele all'inconfondibile esperienza looter-shooter di Borderlands che i fan conoscono e amano."

"Di tutta la serie, Borderlands 4 è il lancio che ha maggiormente entusiasmato me e tutto il team", ha detto invece Randy Pitchford, fondatore e presidente di Gearbox. "È il punto di partenza ideale per i nuovi giocatori, ma anche una sentita lettera d'amore dedicata ai fan del gioco."