Il CEO di Gearbox ricommenta il prezzo di Borderlands 4: si scusa di nuovo, ma non cede su alcuni dettagli

Randy Pitchford, il CEO di Gearbox , recentemente ha pubblicato in rete un commento che è finito al centro dell'attenzione e non in senso positivo. In breve, ha affermato che i veri fan di Borderlands 4 pagheranno qualsiasi cifra che la compagnia chiederà di pagare. Il discorso ovviamente è nato in relazione alle recenti discussioni sull'aumento di prezzo dei videogiochi, come nel caso di Mario Kart World che costerà 90€.

Il messaggio completo di Pitchford

Pitchford ha affermato: "Mi dispiace che ci sia stato un malinteso. La verità assoluta e sincera è che non voglio che nessuno paghi più di quanto dovrebbe o di quanto si senta a proprio agio e lavoro sempre con l'intento e la speranza che un cliente abbia sempre la sensazione di aver ottenuto il meglio possibile, a prescindere dal prezzo pagato".

"Il vero contesto è che un ragazzo ha risposto a un post su Borderlands 4 su Nintendo Switch 2 avvertendomi che se il prezzo sarà di 80 dollari, il gioco fallirà. Quello che stavo cercando di fare era spiegare che non era una mia decisione, ma che se un aumento di prezzo di 10 dollari dovesse accadere (dato che è ovviamente la direzione in cui sta andando l'industria), andrà bene e che Borderlands 4 non avrà problemi perché è un grande gioco e ci sono un sacco di fan che vedranno il valore dietro quella cifra e lo vorranno comprare".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Credo che il mio tentativo di abbreviare la questione usando l'espressione "veri fan" abbia scatenato alcune persone e ho visto che è stata gonfiata come se stessi facendo qualche grande dichiarazione (non è così - stavo solo cercando di aiutare qualcuno che pensavo fosse sinceramente preoccupato per noi e si preoccupasse per noi) e ho visto che è stato spinto verso l'idea che stessi dando per scontato il pubblico (che è un aspetto super schifoso, ma non era affatto il mio intento e non riflette affatto come mi sento). La verità sincera è che sono grato che a chiunque piacciano i nostri giochi e sono onorato dal fatto che così tanti fan siano presenti per divertirsi e sostenere ciò che facciamo".

"Come artista non voglio che i prezzi aumentino perché voglio che tutti abbiano accesso a ciò che creiamo. Capisco che il business ha le proprie necessità e che il mercato e l'economia fanno salire i prezzi e prima o poi dovremo tutti adattarci a questo, in modo che il motore creativo possa guadagnare almeno quanto spende per fornirci contenuti straordinari. In ogni caso, sono qui per cercare di intrattenere le persone e la mia priorità è sempre stata quella di cercare di aggiungere un po' di gioia, felicità e creatività al mondo. Nella misura in cui ci riesco, sono grato e onorato e affronto ogni sforzo con passione e umiltà".

"Posso consigliarvi di ricordare che le persone che creano l'intrattenimento che tanto vi piace sono persone vere, reali, che lavorano sinceramente per cercare di creare cose belle. Ho dedicato la mia vita ai videogiochi in qualità di forma di intrattenimento e ho scelto di essere a disposizione qui sui social media. Non voglio che dei casi eccezionali rovinino tutto questo per la maggior parte delle persone che hanno una esperienza positiva con questo mezzo di comunicazione, ma non posso fare a meno di notare che c'è una parte di me che non desidera cercare di aiutare coloro che non lo capiscono ad acquisire una certa prospettiva e una certa dignità nel modo in cui scelgono di interagire".

"Non pretendo di essere perfetto. Ma non merito di avere meno libertà di azione di chiunque altro. Scelgo di pensare agli altri con la massima carità e sono spesso sorpreso di scoprire che alcuni saltano alle conclusioni peggiori possibili, considerando che questo è contrario alla mia natura".