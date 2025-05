Il director di The Hundred Line -Last Defense Academy- non crede che il gioco sia adatto ai GOTY

Quest'anno non sarà facile scegliere quale sia il gioco migliore, ossia il GOTY 2025 , vista la quantità di potenziali candidati dal premio. Comunque sia, al director di The Hundred Line -Last Defense Academy- , Kazutaka Kodaka, importa poco di vincere un premio simile , come spiegato su X commentando le affermazioni dei fan secondo cui lo meriterebbe.

Non per tutti

Kodaka ha spiegato che The Hundred Line -Last Defense Academy- non è stato pensato per piacere a tutti, visti i suoi cento finali e una durata complessiva che può spingersi fino alle 220 ore. Comunque sia, chi lo scoprirà troverà un titolo capace di dare tanti pugni allo stomaco, figurativamente parlando.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Non sono sicuro che un premio prestigioso si adatti davvero a un gioco come The Hundred Line. Ma è proprio per questo che penso sia un gioco raro e prezioso.

Potrebbe non essere per tutti, ma per chi riesce a entrarci in sintonia, colpisce davvero forte.

Quindi spero sinceramente che molte persone gli diano una possibilità." Ha scritto in un post su X, sottolineando l'impegno messo per svilupparlo.

In un commento successi, Kodaka è tornato a parlare delle difficoltà finanziarie del suo studio, dovute alle vendite non proprio eccezionali di The Hundred Line -Last Defense Academy-, questo nonostante l'ottima media voto su Metacritic (85) e le recensioni molto positive su Steam.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Ma forse... vincere qualche premio potrebbe aiutare l'azienda a non affondare." ha spiegato amaramente.

Insomma, vincere un premio importante potrebbe spingere molti ad acquistare il gioco, facendo sopravvivere Too Kyo Games e lanciando definitivamente il progetto di trasformarlo in una serie animata.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Hundred Line: Last Defense Academy è disponibile su Steam (Windows) e Nintendo Switch.