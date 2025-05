Nintendo Today si aggiorna e introduce nuove funzioni per semplificare l'uso

Nintendo sta chiaramente facendo un giro di controllo delle proprie applicazioni perché dopo aver aggiornato Nintendo Music, come vi abbiamo già segnalato, ha anche preparato un update per Nintendo Today , la sua più recente applicazione per mobile.

Le novità di Nintendo Today

La patch in questione è precisamente la versione 1.1.0 ed è disponibile sia per iOS che per Android.

Prima di tutto, è stata introdotta una funzione di collegamento tra Nintendo Today e l'applicazione Calendario del proprio smartphone, in modo tale da vedere gli eventi Nintendo programmati, come ad esempio le date di uscita dei videogiochi, insieme ai propri programmi settimanali.

Inoltre, se trovate dei contenuti che apprezzate particolarmente, potete ora segnalarli come "Preferiti" con un pulsante dedicato. Potete quindi filtrare la cronologia di navigazione e la sezione notizie per fare in modo che mostri solo i vostro Preferiti.

Infine, da questo momento potete anche fare lo zoom sulle immagini proposte da Nintendo Today. Si tratta di un pacchetto di novità non rivoluzionario ma certamente gradito che dimostra come Nintendo stia curando l'applicazione con l'obiettivo di ottimizzare l'esperienza degli utenti.

Ricordiamo che l'app è gratuita ma richiede un account Nintendo. Segnaliamo anche che uno storico personaggio di Donkey Kong Bananza potrebbe essere stato svelato tramite l'app Nintendo Today!