Uno storico personaggio di Donkey Kong Bananza potrebbe essere stato svelato tramite l'app Nintendo Today!

Il personaggio di Donkey Kong Bananza scoperto tramite Nintendo Today!

Il tutto è stato notato da un utente di Twitter che ha condiviso la cosa online, come potete vedere poco sotto.

Un nuovo filmato che mostra le varie animazioni facciali di DK è accompagnato da quello che sembra essere il tema musicale di Rambi, che risale all'uscita di Donkey Kong 64 per N64. Non è stato ancora annunciato ufficialmente il ritorno di tale personaggio in questo nuovo videogioco, ma le prove sono sempre più numerose.

Bisogna infatti sapere che, durante una prova a una fiera, è stato scoperto un dialogo di Cranky Kong che cita Rambi, spiegando che ha dovuto cavalcarlo. Ovviamente è possibile che il personaggio non sia realmente presente nel videogioco e che semplicemente venga citato.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il compositore di Donkey Kong 64, Grant Kirkhope, si è persino espresso sui social media affermando: "Ma guarda un po'... Rambi è vivo". Ricordiamo che Rambi ha debuttato originariamente nel titolo di Rare per SNES Donkey Kong Country nel 1994.

Ricordiamo infine che Donkey Kong Bananza è in prenotazione su Amazon al prezzo minimo garantito.