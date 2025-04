Donkey Kong Bananza è sviluppato dal team di Super Mario Odyssey? Nintendo commenta

La risposta è che non lo sappiamo e Nintendo non ce lo vuole dire . Non che sia la prima volta che accada, sia chiaro.

Viene da chiedersi quindi a chi sia stato chiesto di sviluppare un videogioco importante non solo per la nuova console, ma per il franchise stesso.

Le parole di Nintendo sul team di sviluppo di Donkey Kong Bananza

Parlando con IGN USA, Bill Trinen - un vice presidente di Nintendo of America - ha spiegato che per ora la compagnia non desidera rivelare questa informazione.

Una delle teorie di punta è che Donkey Kong Bananza è in sviluppo presso il team di Super Mario Odyssey. Dopotutto ha un po' lo stesso retrogusto, col suo mix di piattaforme 2D e 3D con tanta azione, esplorazione e ricerca di collezionabili.

Non è quindi strano che IGN USA abbia sentito il bisogno di chiedere conferme, solo che Trinen non ha potuto dire nulla a riguardo. Precisamente il vice presidente ha affermato: "Dovrete attendere nuove informazioni. Ci piace sempre iniziare mostrano il videogioco per fare in modo che le persone si focalizzino sul gameplay, ma avremo delle informazioni da condividere riguardo agli sviluppatori a tempo debito".

Come detto, non è la prima volta che Nintendo approccia la questione in questo modo. Anche con Super Mario RPG, Mario e Luigi: Fraternauti alla carica e Princess Peach: Showtime!, Nintendo non ha voluto dire chi era dietro tali videogiochi fin dopo il lancio.

Potremmo quindi dover aspettare almeno fino al 17 luglio - data di uscita di Donkey Kong Bananza - per saperne di più. Nel frattempo, vi ricordiamo che abbiamo provato il nuovo spacca-tutto di Nintendo!