Fortnite accoglierà Finn, Jake e altri personaggi di Adventure Time con un crossover

Fortnite propone spesso delle collaborazioni con altri giochi, film, serie tv di ogni genere. A quanto pare stando all'ultima soffiata del leaker HYPEX la prossima sarà con la celebre serie animata di Adventure Time.

Per chi non la conoscesse si tratta di una serie statunitense trasmessa dal 2010 al 2018, ma tutt'ora ancora molto popolare grazie al suo stile unico, il mix di umorismo surreale e temi profondi e la sua capacità di intrattenere grandi e piccini . La storia segue le avventure di Finn, un ragazzo coraggioso, e il suo amico Jake, un cane magico in grado di cambiare forma e dimensione a piacimento. Insieme affrontano un gran numero di avventure in un mondo a metà tra il fantasy e il post-apocalittico popolato da personaggi stravaganti e bizarri.