Fortnite arriverà su Nintendo Switch 2 al lancio della console

Attenzione, tuttavia: la versione originale di Fortnite potrebbe avere problemi di compatibilità su Nintendo Switch 2 , visto che rientra nella lista dei titoli non pienamente ottimizzati per il nuovo hardware. Sarà insomma il caso di scaricare la nuova edizione.

Fortnite girerà su Nintendo Switch 2 con una risoluzione di 4K in modalità docked e sarà caratterizzato da un frame rate che si spingerà fino ai 120 fps , aumentando in maniera sostanziale anche la precisione del gameplay.

Si tratta ovviamente di una gran bella notizia per gli utenti Nintendo, che finora hanno potuto sì godere dell'esperienza del battle royale di Epic Games, ma scendendo a pesanti compromessi sul piano delle prestazioni e accettando alcune importanti limitazioni sul crossplay.

Un supporto third party davvero impressionante

Nella lunga lista dei giochi annunciati per Nintendo Switch 2 nel corso del Nintendo Direct di ieri è impossibile non notare la grande quantità di titoli delle terze parti, che arriveranno in forze sulla nuova console ibrida già a partire dal lancio.

Le ragioni di tutto questo sono chiare ed evidenti: l'hardware più performante di Switch 2 consentirà di supportare esperienze impossibili da riprodurre sul precedente modello, aprendo la strada a un massiccio supporto multipiattaforma.

Certo, bisognerà anche vedere quale sarà la politica dei prezzi applicata nel caso dei titoli third party: costeranno quanto le esclusive Nintendo?