La telecamera ufficiale per Nintendo Switch 2 è in prenotazione su Amazon Italia: vediamo il prezzo

Una delle grandi novità di Nintendo Switch 2 è la funzione di GameChat, che permette di parlare con gli amici in una chat vocale, ma anche di vedere in tempo reale le loro partite. Inoltre, potete vedere anche loro in sovrimpressione, ma solo se possedete una telecamera per Nintendo Switch 2. In altre parole, vi serve la Telecamera per Nintendo Switch 2 ufficiale, che è ora in prenotazione su Amazon Italia. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo è 59,99€ e la data di uscita è la stessa della console, il 5 giugno 2025. Facendo la prenotazione vi assicurare di averla al lancio e di accedere alla funzione Prenotazione al prezzo minimo garantito di Amazon, che assicura in caso di sconto che il prezzo più basso venga applicato in automatico al vostro ordine, tra il momento della prenotazione e il momento dell'uscita del prodotto.

I dettagli della telecamera per Nintendo Switch 2

La Telecamera per Nintendo Switch 2 ufficiale si collega con USB-C alla console e permette di apparire sullo schermo dei propri amici e usare così la chat video per comunicare in modo più divertente e completo con loro. È un modo per vedere le persone con le quali stiamo comunicando e scoprire in diretta le loro reazioni a certi momenti incredibili dei vostri videogiochi preferiti.

La telecamera e un Nintendo Switch 2

Nei titoli compatibili, inoltre, il vostro volto o l'intero corpo può comparire all'interno del videogioco, magari come un avatar o come un personaggio che interagisce con un minigioco, come nel caso di Super Mario Party Jamboree. Se avete dei dubbi sulla sicurezza per i più piccoli, potete usare l'app Filtro Famiglia per Nintendo Switch che definire in che modo i bambini possono usare la telecamera.