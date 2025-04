MrBeast fa causa a un ex dipendente per furto di segreti aziendali e telecamere nascoste

Jimmy Donaldson, meglio noto come MrBeast, ha avviato un'azione legale contro un ex dipendente, Leroy Nabors, accusandolo di violazione del contratto e appropriazione indebita di informazioni riservate. Secondo i documenti depositati presso un tribunale della Carolina del Nord il 4 aprile, Nabors avrebbe anche installato telecamere nascoste all'interno degli uffici dell'azienda di Donaldson, nota come Beast Industries.

Nabors è stato assunto nel 2023 come contractor IT, con il compito di gestire la rete informatica e i server che ospitavano i contenuti post-produzione dei suoi contenuti (ricordiamo il più recente, uscito su Prime Video , i Beast Games). Più tardi è stato spostato nel team "special projects", dove si occupava anche di produzione di contenuti, raccolta fondi e attività politiche. A causa della natura delicata del suo incarico, gli era stato richiesto di firmare un accordo di riservatezza (NDA), che secondo l'azienda sarebbe stato violato.

Telecamere nascoste e registrazioni non autorizzate

Uno degli elementi più gravi della causa è il ritrovamento di più telecamere nascoste negli uffici dell'azienda durante un'indagine interna seguita al licenziamento di Nabors. Nessun altro dipendente ha ammesso di averle installate e, secondo i legali, Nabors era noto per registrare conversazioni di nascosto.

I Beast Games di Prime Video

Si sospetta che sia lui che l'azienda di sua figlia, Vine Networks, abbiano avuto accesso diretto a queste telecamere e alle relative registrazioni. L'obiettivo di Donaldson è ora quello di ottenere un'ingiunzione permanente per obbligare Nabors a restituire e distruggere tutti i dati ancora in suo possesso, proteggendo così i segreti industriali e i dati personali dei dipendenti.

Questa non è la prima volta che Nabors finisce in tribunale: nel 2022 era stato citato in giudizio da Edu-Net, la sua precedente azienda di consulenza IT, per aver creato una società concorrente e averle sottratto clienti e milioni di dollari in ricavi.