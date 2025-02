I Beast Games hanno fatto perdere decine di milioni a MrBeast: "sono un idota"

Beast Games è un game show in cui 1.000 persone competono per un premio di 5 milioni di dollari, che alla fine è salito a 10 milioni di dollari - il più grande premio nella storia della TV (sono stati assegnati anche altri premi, ma chi li conta?).

Le parole di MrBeast

"Ho perso un sacco di soldi per girare questo show, che sono usciti dalle mie tasche", ha detto MrBeast nel podcast Diary of a CEO, riferendosi a un momento in cui è stata lanciata una moneta per aumentare il montepremi. "Abbiamo speso troppi soldi. Ho perso decine di milioni di dollari in quello show. Sono un idiota".

"Mi è stato consigliato di non dirlo", ha aggiunto MrBeast quando gli è stato chiesto quanto è costato l'intero show. Ha però affermato che "ovviamente" la cifra in questione è più di cento milioni, stimando che solo i primi due episodi sono costati 50 milioni di dollari. Per fare un riferimento, si stima che la prima stagione della serie fantasy di punta di Prime Video, Gli anelli del potere, sia costata 58 milioni di dollari (62 milioni di dollari se aggiustati per l'inflazione).

"Decine di milioni", ha risposto MrBeast a proposito di quanto abbia perso dopo la produzione dello show. "Non è stata una buona decisione finanziaria fare Beast Games. Ho perso soldi. Avrei avuto più soldi se non l'avessi girato".

Certo, pare anche che i Beast Games di MrBeast abbiano ottenuto un successo enorme su Prime Video.