Twitch è stata multata dalla Russia per una cifra "più grande di tutti i soldi del mondo"

Se aveste tutti i soldi del mondo , ci sarebbe comunque una cosa che non potete fare. Essere felici? No, non parliamo di quello. Non potreste pagare la multa che Twitch ha subito dalla Russia .

I dettagli dello scontro tra Russia e Twitch

Kirill Konstantinovich Malofeyev è un ex-giocatore di LoL professionista, noto come Likkrit. Il suo account Twitch era stato bannato dalla piattaforma dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e dopo che gli USA imposero sanzioni contro alcuni individui. Malofeyev è stato sanzionato per il suo ruolo in una "rete mondiale di evasione delle sanzioni e di influenza negativa", secondo la causa, guidata dall'oligarca russo Konstantin Malofeyev, suo padre.

Il logo di Twith

Oltre alla sospensione del giovane Malofeyev, Twitch ha anche aderito alle sanzioni che le imponevano di interrompere i pagamenti agli streamer russi. Malofeyev ha citato Twitch in un tribunale russo nel giugno e nell'ottobre 2022, due azioni che Twitch ha definito una violazione dei suoi termini di servizio. Il tribunale ha deciso, citando la legge russa creata per contrastare le sanzioni, che Twitch (e Amazon) ha violato i suoi diritti sospendendo e demonetizzando il suo account. Il tribunale russo ha chiesto a Twitch di ripristinare l'account o di pagare una "sanzione aggiuntiva" per la mancata conformità. Twitch non ha ripristinato l'account e ha accumulato una multa notevole: 100.000 rubli per ogni giorno in cui l'account non viene ripristinato. Inoltre, la multa raddoppia ogni settimana "senza limiti", secondo la causa di Twitch, "raggiungendo livelli astronomici".

"Poiché questa sanzione raddoppia ogni settimana, si presume che ora sia più grande di tutti i soldi del mondo", hanno scritto gli avvocati di Twitch. "La multa è ingiustificata da qualsiasi punto di vista ed è del tutto sproporzionata rispetto ai circa 2.000 dollari di entrate generate dall'account di Malofeyev mentre era attivo".

Nel 2023, Malofeyev ha presentato un'azione esecutiva turca per far rispettare la sentenza russa, notificando l'azione all'ufficio turco di Amazon. Twitch sostiene che gli accordi firmati da Malofeyev erano con Twitch, non con Amazon, rendendo le azioni non valide. Twitch si rivolge ora al sistema giudiziario statunitense per impedire che la sentenza russa prenda piede e per imporre l'arbitrato, come previsto dai termini di servizio sottoscritti da tutti gli utenti di Twitch.

In modo simile, la Russia aveva multato Google e YouTube per una cifra così grande che scriverla è un problema.