Precisamente, parliamo di 2 decilioni di rubli, ovvero due miliardi di miliardi di miliardi di miliardi (supponiamo, stiamo perdendo il conto a essere onesti). Tradotti in dollari, sono $2.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 . Sono trentatré zero uno dopo l'altro.

Google ha ricevuto una multa dalla Russia , per una diatriba legata a YouTube, e la cifra richiesta è talmente elevata che a occhio l'intera Terra non dispone di denaro sufficiente.

I dettagli sulla multa di Google

Il tutto nasce da una multa di 100.000 rubli (948 euro, che in confronto sembrano spicci) inviata a Google anni fa, quando le testate giornalistiche Tsargrad e RIA FAN hanno vinto delle cause legali relative alle restrizioni dei canali di YouTube gestiti da Patriot Media Group, guidato dall'ex leader del Gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin, morto l'anno scorso in una misteriosa esplosione a mezz'aria dopo la sua breve ribellione contro i vertici militari russi.

Contate quanti Google Pixel deve vendere la compagnia per pagare la multa

Secondo la legge russa, se la multa non viene pagata viene raddoppiata ogni settimana. Bene, fate i conti. Sì, ora arriviamo a $2.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. A un certo punto il numero sarà così grande che probabilmente si dovrà iniziare a usare il dieci elevato a potenza.

Ovviamente Google molto semplicemente non pagherà mai la multa, così come non ha pagato la prima. Inoltre, la compagnia ha un valore di 300 miliardi, spiccioli rispetto al valore già raggiunto dalla multa, quindi non può pagare nemmeno volendo. Nessuno può pagare una cifra del genere.

Google ha smesso di gestire pubblicità in Russia nel 2022, quando la nazione ha invaso l'Ucraina. La guerra ha creato problemi specificatamente anche al mondo dei videogiochi, ad esempio agli autori di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.