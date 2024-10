I giochi gratis di novembre di PlayStation Plus Essential includono un gioco di Death Note appena annunciato

Saranno tutti disponibili come sempre il primo martedì del mese, ovvero il 5 novembre 2024.

Sony ha svelato i giochi gratuiti del PlayStation Plus Essential (inclusi anche nei livelli Extra e Premium, quindi) per PlayStation 4 e PlayStation 5 per il mese di novembre . Si tratta di:

I dettagli sui giochi del PS Plus di novembre

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged è un gioco di guida con oltre 130 veicoli tra cui gli Hot Wheels Originals, gli Hot Wheels Monster Trucks, le moto e gli ATV, ognuno con il suo stile di corsa unico, attraverso molteplici modalità di gioco e ambientazioni sorprendenti. Potenziate i veicoli con un albero delle abilità dedicato che influisce direttamente sulle loro prestazioni.

Ghostwire: Tokyo ci racconta di una Tokyo invasa da letali forze soprannaturali. La descrizione recita: "Un pericoloso occultista fa sparire in un attimo la popolazione della città. Unisci le tue forze a quelle di una potente entità spettrale in cerca di vendetta e padroneggia un potente arsenale di abilità per svelare l'oscura verità che si cela dietro la sparizione, affrontando l'ignoto."

Infine, Death Note Killer Within è un nuovo gioco di deduzione sociale per un massimo di dieci giocatori divisi in due team: un team deve scoprire chi è L ed eliminarlo, mentre l'altro deve fermare Kira e ottenere il controllo sul Death Note.