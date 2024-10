Google Chrome aggiunge nuove funzionalità per non mangiarsi tutta la vostra memoria

Google Chrome si aggiorna con nuove funzionalità volte a migliorare la gestione della memoria e a tenere sotto controllo le schede che consumano troppe risorse. Le novità includono "Avvisi sui problemi di performance" e miglioramenti alla modalità "Risparmio memoria", già presente nel browser.

I nuovi strumenti puntano a offrire un'esperienza di navigazione più fluida ed efficiente, aiutando gli utenti a gestire le risorse del proprio sistema in modo più consapevole. L'introduzione di avvisi in tempo reale e di diverse modalità di risparmio memoria consente di personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze e abitudini di navigazione. Vediamo nel dettaglio in che modo.