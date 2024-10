Death Note Killer Within è stato annunciato con un trailer e data di uscita

Questo gioco è pensato per essere giocato solo online e non avrà delle modalità offline. L'editore consiglia inoltre di giocare con la chat vocale. Supporta il cross-play .

Bandai Namco ha annunciato Death Note Killer Within , un gioco di deduzione sociale online basato sulla proprietà intellettuale di Death Note per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (Steam). Il gioco verrà pubblicato il 5 novembre . Sarà inoltre disponibile nel catalogo dei giochi mensili di PlayStation Plus dal 5 novembre al 2 dicembre.

Il trailer di Death Note: Killer Within

La descrizione ufficiale recita: "Death Note Killer Within è un gioco di deduzione sociale online per un massimo di 10 giocatori. I giocatori saranno divisi in due squadre con obiettivi diversi. Per vincere la partita, i giocatori dovranno scoprire le rispettive identità ed eliminare L, che minaccia il potere di Kira, oppure impadronirsi del Death Note".

"Godetevi una battaglia di ingegno nei panni di Kira e dei suoi seguaci o di L e degli investigatori nel mondo di Death Note. Come avversari di pari livello, le due squadre si scontrano per controllare il gioco nascondendo le loro vere identità l'una all'altra. Il Death Note è nascosto tra i giocatori, dando vita a un avvincente gioco del gatto e del topo finché una squadra non avrà la meglio sull'altra".

"Ogni ruolo ha le sue caratteristiche, che permettono di padroneggiare un profondo gameplay strategico e tattico. A seconda del ruolo assegnato, è possibile formulare un'ampia gamma di strategie e ogni scenario casuale si sviluppa in un gioco di tattica ad alta posta."

