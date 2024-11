Death Note Killer Within ha ricevuto una nuova mappa, presentata con un trailer

La nuova mappa, introdotta con l'ultimo aggiornamento di Death Note Killer Within, si ispira alla storia di Near , il giovanissimo investigatore che a un certo punto della serie comincia a dare la caccia a Kira, il possessore del micidiale Death Note.

È infatti una sorta di parco giochi in cui ci si muove fra enormi mattoncini di plastica, carte da Poker impilate a formare un castello, tasselli di puzzle e ostacoli di varia natura che introdurranno l'ennesima sfida per i giocatori di questa bizzarra trasposizione.

Bandai Namco ha annunciato il debutto di una nuova mappa per Death Note Killer Within , presentandola con il trailer che potete vedere qui sotto. Lo scenario in questione si chiama Toy Town e possiede caratteristiche molto particolari.

Basterà a risollevare il gioco?

Disponibile fra i giochi di novembre per gli abbonati a PlayStation Plus, Death Note Killer Within non sembra aver macinato numeri impressionanti su Steam, tutt'altro, ma immaginiamo che il grosso dei giocatori si trovi appunto sulle piattaforme Sony.

Il titolo prodotto da Bandai Namco prova a portare le storie di Light Yagami, Elle e i vari personaggi che gli ruotano attorno all'interno di una sorta di boardgame a base multiplayer che però è caratterizzato da una direzione artistica e da un comparto tecnico discutibili.

