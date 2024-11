PlayStation Plus, i giochi di novembre: Ghostwire Tokyo, Hot Wheels Unleashed 2 e Death Note

È arrivato l'aggiornamento del catalogo di PlayStation Plus per il mese di novembre, che porta con sé tre nuovi giochi per tutti gli abbonati al servizio Sony: scopriamoli insieme.

I giochi di novembre su PlayStation Plus offrono anche stavolta un riuscito mix di esperienze differenti, in cui ci troveremo a combattere gli spiriti fra le strade di una Tokyo decisamente suggestiva, a lottare per la prima posizione all'interno di frenetiche gare fra automobiline e a competere con altri giocatori nell'interessante tie-in di Death Note. Naturalmente anche stavolta ci siamo posti la fatidica domanda: i lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato la scelta di Ghostwire Tokyo, Hot Wheels Unleashed 2 e Death Note Killer Within? Stando al nostro sondaggio, pare proprio di no: il 53% degli utenti si è detto per nulla soddisfatto e il 22% poco soddisfatto, per un totale di reazioni negative pari addirittura al 75%.

Ghostwire: Tokyo Uno degli ultimi progetti di Tango Gameworks prima dell'annuncio della chiusura dello studio, Ghostwire: Tokyo ci mette nei panni di Akito Izuki, un ragazzo che si ritrova nel mezzo di un evento sovrannaturale, quando una misteriosa nebbia avvolge il centro di Tokyo e comincia a inghiottire chiunque vi entri in contatto, per poi riempire le strade di spiriti maligni. Akito è destinato a morire ma viene salvato dall'intervento di KK, il fantasma di un indagatore dell'occulto che prova a prendere il controllo del suo corpo per contrastare l'invasione, comprendendo ben presto che la volontà del ragazzo è forte e che i due dovranno collaborare se vogliono affrontare questa situazione e liberare la città dall'incubo. Per riuscirci lo spirito di KK dona ad Akito una serie di abilità speciali, consentendogli di emettere energia attraverso diverse manovre d'attacco man mano più potenti. Utilizzando queste capacità di combattimento, il ragazzo dovrà scontrarsi con gli spettri ed esorcizzare i portali per ripristinare i diversi quartieri di Tokyo nel corso di una campagna appassionante e impegnativa. Uno degli spettri di Ghostwire: Tokyo Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Ghostwire: Tokyo, l'esperienza realizzata da Tango Gameworks offre un'azione frenetica e appassionante, che punta a tenerci compagnia per almeno dodici ore laddove non ci si concentri sulle tante missioni secondarie, che possono quasi raddoppiare la durata del gioco.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged Dopo il grande successo del primo episodio, il racer arcade firmato Milestone debutta nel catalogo di PlayStation Plus a novembre con Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, introducendo alcune interessanti novità per quanto concerne i veicoli disponibili e soprattutto la struttura di una campagna single player che prova in questo caso a raccontarci una storia. Una delle gare di Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged Sullo sfondo di una sorta di tabellone in stile "Gioco dell'Oca", ci troveremo infatti a cimentarci con diverse gare divise per categorie e finalizzate all'eliminazione di pericolose creature che si rifanno alla tradizione delle piste Hot Wheels, mentre due ragazzi si fanno miniaturizzare per mettersi alla guida delle automobiline come in un cartone animato degli anni '90. La nuova campagna non è tuttavia l'unico contenuto inedito del gioco, che segna il debutto di tre categorie prima mancanti (moto, quad e monster truck) nell'ambito di un gameplay anche stavolta focalizzato sulle derapate, le rampe di accelerazione e ovviamente il turbo boost: una risorsa fondamentale al fine di risultare competitivi durante una gara. Uno dei monster truck di Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged Se avete letto la nostra recensione di Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, saprete che il risultato finale è un titolo immediato e divertente, con alcune idee che non convincono appieno e alcuni spigoli che necessitano di una limatura, ma anche un impiego brillante della licenza Mattel e una grande attenzione nei confronti dell'aspetto collezionistico.

Death Note Killer Within Death Note Killer Within porta le inquietanti atmosfere dell'opera firmata da Tsugumi Ohba e Takeshi Obata all'interno di una sorta di action strategico a base multiplayer in cui due squadre devono affrontarsi per la vittoria: da una parte il team di Kira, il ragazzo in possesso del Death Note; dall'altra quello di L, il geniale investigatore che vuole catturarlo. I protagonisti di Death Note Killer Within Caratterizzato dal supporto al cross-play e alla chat vocale, utile per coordinare le azioni dei membri del gruppo, il gioco ci vedrà da una parte cercare indizi sull'identità di L per poter scrivere il suo nome nel diario maledetto, dall'altra interrogare testimoni e raccogliere prove che ci conducano al misterioso Kira, così da poterlo arrestare.