Test Drive Unlimited: Solar Crown offre degli oggetti gratis per scusarsi dei problemi al lancio

Arrivato nei negozi lo scorso 12 settembre, il lancio di Test Drive Unlimited Solar Crown è stato a dir poco problematico, tra problemi tecnici e dei server di gioco. Al tempo, Nacon e lo studio KT Racing all'epoca avevano promesso dei contenuti gratuiti per scusarsi con la community e ora finalmente sono arrivati maggiori dettagli in merito.

Publisher e team di sviluppo hanno annunciato l'arrivo di due oggetti unici: un'esclusiva edizione speciale della Porsche 911 Carrera Coupe del 1986 personalizzata come edizione "Adventure" e tarata ed equipaggiata per sfrecciare sulle strade sterrate di Honk Kong, nonché un pacchetto con 5 adesivi per personalizzare le auto.