Test Drive Unlimited: Solar Crown, la recensione del gioco di guida open world di Nacon

Quante volte è stato rinviato Test Drive Unlimited: Solar Crown? Per quanto tempo è stato sviluppato, quante occasioni hanno avuto i ragazzi di KT Racing di rifinirlo e ottimizzarlo, di prepararne l'infrastruttura online per il lancio? Sono alcuni giorni che ce lo chiediamo, perché di fatto il gioco nel momento in cui scriviamo non è ancora pronto al debutto.

Dunque sì, abbiamo voluto aspettare il più possibile per scriverne la recensione: il codice di per sé è arrivato in forte ritardo, ma se avete letto dei rimborsi concessi a tutti gli acquirenti della Gold Edition per via di un accesso anticipato a dir poco problematico, sappiate che ancora adesso la situazione non è delle migliori.

Fra continui errori dei server, che in alcuni casi possono anche compromettere la progressione (vedi le gare che si chiudono all'improvviso), e prestazioni su PC francamente inaccettabili, speravamo in un corposo aggiornamento che però alla fine non è arrivato. E allora non abbiamo potuto far altro che girare la chiave, accendere il motore e confrontarci con i tanti limiti di questa esperienza.